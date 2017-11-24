Rusya soruşturmasında Trump'a darbe!

Rusya ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle, Trump'ın ulusak güvenlik danışmanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Flynn'ın, Rusya soruşturmasını yürüten savcı Robert Muller ile işbirliği yapacağı belirtildi. New York Times gazetesinin haberine göre, Flynn'ın, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran savcı Robert Muller'in soruşturmasına ilişkin detayları Trump'ın hukuk danışmanlarıyla artık paylaşmamaya karar verdiği söylendi.

Bilgi aktarımını durdurma kararının Flynn'ın savcı Muller ile işbirliği yapmış olabileceği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Habere göre Flynn Rusya soruşturmasına ilişkin detayları kısa süre öncesine kadar Trump'ın hukuk ekibiyle paylaşıyordu. Soruşturmaya yakın, ismi açıklanmayan dört kişiye dayandırılan bilgiye göre Flynn artık Trump'ın ekibine gelişmeleri aktarmıyor.

Beyaz Saray'dan ve Flynn'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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