Rusya, Suriye'de Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

CNN International'ın haberine göre, Cumartesi meydana gelen olayda Rusya DEAŞ'a askeri müdahalede bombalama yaparken Amerikan askerleri bombalanan bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yaralanan Amerikan askerlerine, Suriye Demokratik Güçleri tıbbi müdahalede bulundu.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.