Rusya, kripto iletişim uygulaması Telegram’a erişimi engellemeye başladı.

Ülkenin iletişim ve telekom düzenleyicisi kurumu Roskomnadzor, mahkeme kararı gereğince uygulamaya erişimin engellenmesinin yanı sıra, Telegram’ın uygulama mağazalarından kaldırılması için Google ve Apple’a istekte bulunulacağını duyurdu.

Düzenleyici kurum web sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki telekom operatörlerinden Telegram servisini engellemelerinin istendiği belirtildi.

Interfax haber ajansına konuşan bir kurum yetkilisi, erişim engelleme işleminin tamamlanmasının birkaç saat sürebileceğini söyledi.

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