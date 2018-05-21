Rusya: Terör örgütüne ait depoda Amerikan silahları ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Humus bölgesinde terör örgütü Nusra Cephesi'ne ait bir depoda çok sayıda Amerikan yapımı silah ele geçirildiğini açıkladı.

Rusya Suriye'de Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Andrey Nekipelov tarafından yapılan açıklamada, "Burada çok sayıda gaz maskesi ve anti-tank TOW-2 füzelerinin yer aldığı yurt dışında üretilmiş bir çok silah bulundu. Tesisler çok iyi donaltılmış" ifadelerini kullandı.

Silah deposunun yanı sıra aynı bölgede, medikal amaçlarla kurulmuş yeraltı tünelleri ve siviller için oluşturulmuş bir gözaltı merkezinin de ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı TOW-2 tipi anti-tank füzeleri, 1970'li yıllarda üretilmiş ve sonrasında Vietnam, Afganistan ve Irak gibi çatışma bölgelerinde kullanılmıştı. Füzelerin 3 kilometreye varan bir menzile sahip olduğu biliniyor.

Suriye'de TOW füzelerinin kullanıldığı daha önce 2015 yılında Russia Today ekibine yapılan saldırıda ve 2016'da rejime ait bir tankın isabet alması olayında kullanıldığı görülmüştü.

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