Rüzgar Erkoçlar: Bu kadar yakışıklı olacağımı tahmin etmiyordum

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ÇOCUKTAN SONRA YURTDIŞINA YERLEŞECEĞİM



Bundan 5 ya da 10 sene sonra nerede görüyorsun kendini?



Çoluk çocuğa karışmış bir aile babası olarak mı? Tabii ki çocuğumuz olsun istiyoruz. Bunun dışında kendi mesleğimi yapmak, artık ekranlarda olmak istiyorum. Sonrasında, maddi gücümü elime aldığımda da niyetim yurtdışına yerleşmek.