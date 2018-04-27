HT Magazin'de yer alan habere göre, yönetmenliğini ve senaristliğini Ayhan Sonyürek’in üstlendiği, başrolünde Rüzgar Erkoçlar’ın yer aldığı ‘Öğrenci Kafası Sogyun’ filminin önceki günbir alışveriş merkezinde galası yapıldı.



Filmin tam kadro katıldığı gecede, Müge Boz, Cengiz Bozkurt, Furkan Kızılay ve Aşkım Kapışmak gibi ünlü simalar da vardı. Bir süre önce cinsiyet değiştirip erkek olan Rüzgar Erkoçlar, galaya eşiyle birlikte geldi.



Film ekibiyle basının karşısına geçen oyuncu, “Çok eğlenceli bir film çektik. Filmdeki dostluklar gerçek hayata aynen yansıyor” dedi.

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