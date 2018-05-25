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Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz eylül ayında makyöz Tuğba Beyazoğlu ile evlenmişti. Ünlü çift, İşlerinin yoğunluğundan balayı yapamamıştı.