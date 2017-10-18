Ryan Babel: "Çok büyük bir adım attık"

Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yendikleri Monaco maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"Bu maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağımızı biliyorduk." diyen Babel, "2-1 kazandık ve çok büyük bir adım attık. İlk 3 maçı hangi tavırla oynamışsak kalan 3 karşılaşmayı da aynı şekilde oynayacağız. Umarım pozitif sonuçlar alarak devam ederiz. Hücum oyuncuları arasındaki iletişim çok önemli. Ben, Ricardo, Cenk ve Talisca bu birlikteliği sağladık." şeklinde konuştu.

Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hak ettiğimiz üç puanı aldık. İyi oynadık. Çok pozisyona girdik. Rakip ilk pozisyonda golü buldu. Gösterdiğimiz mücadele ve karakter ile 3'te 3 yaptık. Çok mutluyuz. Biz kendimize güveniyoruz. Her zamanki oyunumuzu oynamak istedik. Aradık, bulduk ve kazandık. Avrupa'da bu sezon ilk kez 11'de oynadım. Normal bir maç çıkardım. Daha iyisi olması gerekiyor."

Anderson Talicsa ise şöyle konuştu:

"Deplasmanda Monaco'ya karşı geriye düştük ama iyi reaksiyon gösterdik ve maçı kazandık. Her zaman gol atmak iyi oynamak değildir. Bugün takım için oynamaya çalıştım. Bana forma şansı verildiği için teşekkür ederim. Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

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