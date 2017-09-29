Ryan Babel ve Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ön aday kadroya Beşiktaş'tan Jeremain Lens, Ryan Babel, Fenerbahçe'den Vincent Janssen, Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'den Eljero Elia'yı çağıran teknik direktör Dick Advocaat, aday kadroda bu isimlerden Babel ve Janssen'in kalmasına karar verdi.

Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'i 35 kişilik kadroya davet eden 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, bugünkü aday kadrosunda Sneijder'a da yer vermedi.

A Grubu'ndaki son iki maçında, 7 Ekim'de Belarus ile deplasmanda, 10 Ekim'de İsveç ile evinde karşılaşacak Hollanda'nın 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton) , Jeroen Zoet (PSV)

Savunma: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Joel Veltman, Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Karim Rekik (Hertha Berlin)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Kevin Strootman (Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Beşiktaş), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lizbon), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Arjen Robben (Bayern Münih).

Grupta 13 puana sahip Hollanda, 17 puanlı Fransa ile 16 puana sahip İsveç'in ardından 3. sırada bulunuyor.

ryan babel

Vincent Janssen

Hollanda Milli Takımı