Ryanair 18 bin uçuşu iptal etti

Ryanair, bu yılın kasım ayı ve mart 2018 arasındaki 18 bin uçuşu ve 400 bin rezervasyonu iptal ettiğini duyurdu. Sefer iptallerinden etkilenen rota sayısı 34. Bu süre zarfında yerde kalacak uçak sayısı ise 25 ile 400 olarak açıklandı.

İptal edilen uçuşların maliyetinin 25 milyon euro olduğu belirtilirken yaşananların nedeni olarak pilotların bir haftalık yıllık izinlerinden, 12 bin sterlin önerilmesine rağmen vazgeçmemesi olarak gösterildi.

Ryanair'in uçuş iptallerinden etkilenen binlerce yolcu için aynı dönemdeki başka seferlerde kullanabilecekleri 40 euro seyahat çeki verileceği açıklandı. Şirket, bu hediye çeklerinin eylül ve ekim arasındaki uçuş iptallerinden etkilenen 315 bin müşteriye de verildiğini doğruladı.

Şirket sözcüleri, yavaş büyüme nedeniyle bekleme durumundaki pilotlarda ciddi bir fazlalık olduğunu ve yıllık izinlerin aralık ile 2018 yılı ilk çeyreğinde dağıtılabileceğini belirtiyor.

Ryanair

uçuş iptali