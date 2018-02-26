Cadde'nin haberine göre, bir restoranda öğle yemeği yiyen Saadet Işıl Aksoy-Pamir Kıraner çifti, daha sonra alışveriş merkezinde yürüyüş yapıp vakit geçirdi.



Cuma günü izleyiciyle buluşacak olan 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol alan güzel oyuncu, kendine yöneltilen sorulara, "Proje beni biraz yorsa da keyif aldığım bir iş oldu. Dövüş sahneleri için yaklaşık iki ay ders aldım. Umarım gişesi bol olur, bekleyip göreceğiz" cevabını verdi.

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