Türkiye'de 1925 yılından itibaren uygulamaya alınan yaz saati uygulaması geçtiğimiz sene yapılmamış ve tartışmaya yol açmıştı. Yaz aylarının sonuna gelmesi ve kış mevsimine yaklaşılması nedeniyle vatandaşlar, 'Saatler geri alınacak mı' sorusuna yanıt arıyor. Peki, kış saati uygulaması bu sene yapılacak mı? Saatler geri alınacak mı?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan yaz saati uygulaması geçen sene kış saatine geçilmeden devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının devam edeceğini bildirmişti.

Bakan Albayrak'ın yaz saati uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, bu sene de saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde 22 Ekim 2017 tarihinde kış saati uygulamasına geçilecek. Türkiye ise geçtiğimiz sene olduğu gibi yaz saati uygulamasına devam edecek.

İşte Berat Albayrak'ın yaz saati uygulaması ile ilgili yaptığı açıklama:

"Enerji verimliliği alanında çok büyük potansiyele sahibiz, bu konuda çok yoğun strateji gütmek zorundayız. Uzun çalışmalar sonucunda ulusal enerji verimliliği eylem planını bitirdik. Eylem planını 2018 başında duyuracağız. Madenle ilgili süreçte sona geldik. Özellikle cari açığı etkileyen ürün bazında madende entegre üretim ve yanında mamüle dönüştürme fabrikası içeren stratejiyi hayata geçireceğiz. Yaz saati uygulamasında aynı şekilde devam edeceğiz.

Bu yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararını açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Sadece usul ile ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir durum. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. Bu verimlilik konusunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı."

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.