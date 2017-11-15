Sabancı Enerjisa'nın halka arzı için resmen başvurdu

Sabancı ve Alman E.ON'un yüzde 50'şer iştiraki konumundaki 1.18 milyar lira ödenmiş sermayeli Enerjisa'da halka arzın ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceği duyurulurken; arzın Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.
Sabancı'nın net aktif değerinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturan şirketin halka arzıyla birlikte, Sabancı hisselerinin borsadaki yüksek iskontosunun da azalması bekleniyor.
Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Enerjisa paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 15 Kasım'da başvurulduğu duyuruldu.
Sabancı Holding, Enerjisa'yı daha etkin yönetmek amacıyla işkolu bazında ayrışmaya gitmiş; elektrik dağıtım ve satış işlerini "Enerjisa Enerji" (Enerjisa); elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerini ise "Enerjisa Üretim" şirketi altında toplamıştı.
HALKA ARZIN DEĞERİ NE KADAR?
Halka arza konu olan Enerjisa Enerji'nin KAP'ta yer alan izahnamesine göre, halka arz edilecek payların nominal değeri 212.59 milyon lira, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı ise yüzde 18. Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların nominal değeri 23.62 milyon lira, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı ise yüzde 2.
Buna göre; ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 236.21 milyon lira, sermayeye oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek.
Ortak satışı yoluya gerçekleşecek halkın arzın ardından mevcut durumda yüzde 50'şer hissedar olan Sabancı ve E.ON'un yüzde 100 dolaylı iştiraki DD Turkey Holdings'in şirketteki payları, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde yüzde 40-40 olarak gerçekleşecek.
İzahnameye göre halka arzın Şubat ayında tamamlanması planlanırken; satış, AK Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek.
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