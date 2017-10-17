Sadi Tekelioğlu'ndan Ersun Yanal'a tepki: Yazıklar olsun

Trabzonspor eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal'ı ağır bir dille eleştirdi. Kadırga TV'de yayımlanan spor programına bağlanan Tekelioğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0'dan 4-3'lük mağlubiyet ve son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lık mağlubiyet Trabzonspor gibi büyük takımlarda hocasının ayrılmasını gerektiren bir skor olduğunu vurguladı.



"TRABZONLUYLA DIŞARIDAN GELENİN FARKI BUDUR"

Trabzonspor'u çalıştıran teknik adamlar olarak böyle sonuçlardan sonra değil beklemeyi sıcağı, sıcağına istifa edilmesi gerektiğini belirten Tekelioglu, "2001-2002 sezonunda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederken çok iyi oynadığımız bir maçta oyuna genç bir oyuncu aldım. Yüzde 100 goller kaçırdı ve 2-2 beraberlikle biten maçın bedelini ödedim. Hiç kimseyi beklemeden soyunma odasında istifamı açıkladım. Bizim başka takımlarda da duruşumuz budur. Geçmişte beri hep bu böyle olmuştur. Trabzonluyla, dışarıdan gelenin farkı budur. Tazminat peşinde koşmak, süreci etkilemek ve daha sonraki güne bırakmak. Trabzonspor 33 yıldır şampiyon olamadığı için siz buradasınız. Böyle bir kadro kime verildi. Trabzonspor şampiyon olduğu yıllar olsun ve dönem dönem zirvede olduğu yıllar hariç böyle bir kadro ile hiç kimse çalışmadı" ifadelerini kullandı



"YAZIKLAR OLSUN DİYORUM"

"Sezon başından beri kurulan takım belli, harcanan para belli" diyen Tekelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bir stoper değil iki stoper lazım dedik. Savunma oyuncusu lazım dedik. Trabzonspor çok gol atar her maçta poziyon bulur dedik. Abdulkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı koşarsa mücadele var, koşmazsa mücadele yok. Ondan sonra da kalkıyorsun bir gün sonraya erteliyorsun. Orada açıklarsan Trabzonspor yönetimi yarın hoca kendisi istifa etti demesin diye o delili bırakmasın diye erteledi. Kafalarının arkasındaki hesap bu. Yıllardan beri biz bunun mücadelesini veriyoruz. Geçmişe dönük alacakları var ise hakkıdır alır. Ama gider ayak Trabzonspor'a zarar vermek buradan bir şeyler koparmak düşüncesi bir teknik adama yakışmaz. Milli takımı çalıştırmış bir teknik adama, hele hele bu sonuçları alan bir teknik adama hiç yakışmaz. Yazıklar olsun diyorum. Böyle bir şey var mı? Biz de bu kulüpte görev yaptık. Bırak ileriye dönük geçmişe dönük alacaklarımızı da bıraktık gittik. Bunu bu kadar abartmanın anlamı var mı?" ifadelerini kullandı



"BİZİM KENDİMİZE AİT RUHUMUZ VAR"

Trabzonspor tarihine baktıklarında yabancılarla başarı yakalayamadığını belirten Tekelioğlu, "Trabzonspor önce Trabzon, sonra civar sonra Türkiye genelinde yerli isimlerle çalışması gerekir. Başka takımlar bizi ilgilendirmez. Bizim kendimize ait bir duruşumuz var. Kendi ruhumuz var. Trabzonspor bu ruhtan uzaklaştığı sürece gelebileceği nokta budur işte. Bütün Trabzon rezil olur. Yönetim daha ne yapacak. Tarihinin en güçlü kadrosunu kurmuştur. Sen beceremediysen, savunmaya oyuncu istedin de almadılar mı. Sen orta sahaya Kucka'yı alacağına geriye savunma oyuncusu alırdın. Bu işi beceremedi. Yönetime bedel ödetmenin anlamı ne"şekline konuştu



"BİZİM GİTMEMİZDE ÖN AYAK OLMUŞTUR"

"Benim adımın Trabzonspor ile geçip-geçmemesi hiç önemli değil" diyen Tekelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı, "Art niyetli olmadan, şunun adamıdır, bunun adamıdır demeden. Körü körüne bu saplantı içerisinde olmamak lazım. Trabzonspor'da herkes görev yapmak ister. Başarılı olmasını ister. Maalesef böyle adam gelir altyapıyı perişan eder bizim gitmemizde de ön ayak olmuştur. 1461 Trabzon'un geldiği nokta ortada, Trabzonspor'un geldiği yer ortada. Trabzonspor'a kadro yapısı olarak bakıldığı zaman herkesin imrenerek baktığı bir kadrosu var. Trabzonspor tamamlayıcı bir kadro oluşturması lazım öncelikle bunun düzeltilmesi lazım. Daha düzenli olması lazım. Savunma anlayışını ön plana çıkarması lazım. Bizim gelmemizi isteyen herkese teşekkür ederim. Trabzonspor'un başarılı olması için elimden gelen her şeyi yaparım" şeklinde konuştu.

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