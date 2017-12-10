Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3-0'dan sonra oyun bitti" dedi.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor'un ilk yarı kendilerinden çok daha iyi oynadıklarını belirterek, "Şansımız yoktu. Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3 sıfırdan sonra oyun bitti. 15-20 yılda bir olabilecek bir durum, ilk yarı 3 penaltı çalınması. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.



Penaltı kararlarının skorda pek etkili olmadığını kaydeden Susiç, "Hakem, Emre'nin penaltı pozisyonunda sarı kart verdi. Bence sarı kart vermeyebilirdi. Emre'nin 4 sarı kartı oldu" ifadelerini kullandı.

İRFAN BUZ: "HEPSİ DE NET"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "1 puandan buraya geldik ve 14 puan yaptık. Özellikle içerideki serimizi devam ettirmek istedik. İlk devre çok iyi futbol oynadık, 3-0 öne geçtik. 3 tane penaltı olabilir, bu sezon hiç penaltı almadık ama hepsi de net" diye konuştu.



Genel itibariyle oyundan memnun olduğunu kaydeden Buz, "İlk devre varyasyonlarımız da iyiydi. Rakibin tabii ki eksikleri vardı, onu kabul ediyoruz. Alanyaspor çok inatçı bir yapıya sahip. O yüzden futbolda da hep ciddi olmanız gerekiyor. İkinci devre zaman zaman geriye çekildik. Dördüncü golü bulabilirdik. Alanyaspor'un iyi pozisyonları vardı, kalecimiz iyi kurtardı. İki müsabaka kaldı, artık oradan da maksimum puanları almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, önlerinde Beşiktaş müsabakası olduğunu anımsatarak, bu maçta da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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