Safet Susiç Akhisar’da

Spor Toto Süper Lig’de 6. sezonunu geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, yollarını ayırdığı Okan Buruk’un ardından teknik direktör Safet Susiç ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen başkan Hüseyin Eryüksel, “Teknik direktör Safet Susiç ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık” dedi.

BOSNA HERSEKLİ

HT Egeli'de yer alan habere göre, kariyerinde Bosna Hersek Milli Takımı’nı da çalıştıran 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye’de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak Alanyaspor’da görev yaptı. Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almış ancak aradaki 500 bin TL fark nedeniyle yeni anlaşmada pürüz çıkmıştı.