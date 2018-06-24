Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Milletimizin alacağı karar başımızın, gözümüzün üzerine. Demokrasiyi işletme konusunda Türkiye, bütün milletlere, ülkelere örnek olacak bir konumda" dedi.

AA'nın haberine göre; Bakan Demircan, oyunu çocukluğunun geçtiği İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda 2343 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu verdikten sonra okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Demircan, Türkiye'nin sandık başında olduğunu belirterek, seçime vatandaşın katılımın yüksek olduğunu ifade etti.

Demircan, milletin en doğru kararı vereceğini vurgulayarak, "Milletimizin alacağı karar başımızın, gözümüzün üzerine. Demokrasiyi işletme konusunda Türkiye, bütün milletlere, ülkelere örnek olacak bir konumda. Böylece önümüzdeki günlerde bugün milletimizin vermiş oluğu kararı hep birlikte yaşayacağız. Alınacak kararın şimdiden hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Bakan Demircan daha sonra beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve partililerle, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in ailesini ziyaret etti.