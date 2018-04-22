Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Turizm Haftası vesilesiyle sağlık turizmindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA'nın haberine göre; son 10 yılda en hızlı gelişen turizm segmentlerinden birinin sağlık turizmi olduğunu belirten Çakmak, sağlık turizminin ülke ekonomisine getirisinin de yüksek olduğunu kaydetti.
Çakmak, deniz, kum, güneş için gelen turist sayısı 20 milyona ulaşsa da kişi başı harcamanın 650 dolar olduğuna dikkati çekerek, "2016 yılında 751 bin, 2017'de ise 765 bin sağlık turisti gelmişti. Bu turistlerin kişi başı ortalama harcaması 9 bin dolardan fazla oldu. Turizm pastasında sağlık turizminin 7,2 milyar dolarlık payı var" diye konuştu.
Sağlık turizminin tıp turizminden ibaret olmadığını ifade eden Çakmak, şunları söyledi: "SPA&Wellness, termal turizmi, 3. yaş emekli turizmi, engelsiz turizm, sağlıklı beslenme ve ileri aktif yaşam sağlık turizminin segmentlerindendir. Kitlesel turizm her türlü olaydan hızla etkilenirken, sağlık turizmi Türkiye'nin zor dönemlerinde 2015, 2016 ve 2017'de büyümüştür. Sağlık turizminin önü açık. Yapılan yatırımlarla devlet, özel, üniversite hastaneleri yabancı hasta kabul edebilecek altyapıya sahip. Türkiye edindiği birikim, yatırımlarla birlikte her yıl gelişecek ve 2023'lerde de inşallah 2 milyon sağlık turistine ulaşacağız ve 20 milyar dolar hedefimize de 2023'lerden önce ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü açılacak olan şehir hastaneleri hayata geçtiğinde, kapasitemiz şu anki kapasitemizin 2-3 katı daha da büyümüş olacak. Şu anda yabancı hasta kabul etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Özel hastanelerimizin kapasiteleri şu anda dolu. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de yeterli kapasitemiz artık yok. Gelen talebe hitap edecek yeterli kapasite artık yok. Ameliyathanelerimiz ve yabancı hasta katlarımız dolu. Bunun için yeni şehir hastanelerinin açılışıyla kapasitemiz 2-3 kat artacak. Ekonomik anlamda da fiyat rekabeti konusunda şehir hastanelerimizin devreye girmesiyle şu anki gücümüz daha da artacak."
"BU YIL KİŞİ BAŞI 9-10 BİN DOLAR GELİR ÖNGÖRÜYORUZ"
Çakmak, sağlık turizmi olarak bu yıl için yaklaşık 810 bin turist gelmesini beklediklerini aktararak, "Bu rakamlarla 8 milyar dolar gibi bir gelir hedefliyoruz. Kişi başı 9-10 bin dolar gelir öngörüyoruz" dedi.
Türkiye olarak her geçen gün de daha fazla ağır vaka ve hastaları aldıklarını belirten Çakmak, "Sağlık turizmine 10 sene önce başladığımızda karaciğer nakli lisansı olan 1 hastanemiz vardı, bugün 15 hastanemizde karaciğer nakli yapabiliyoruz. Teknoloji ve yatırımlarla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın akredite etmiş olduğu nakil, karaciğer nakli, kök hücre nakli, kemik iliği nakli merkezleri artış gösteriyor. Yabancı hasta kapasitemiz arttıkça o ağır vakaları aldığımız zaman ortalama gelirlerimiz de yükseliyor. Bugün bir kemik iliği nakli bir akrabadan yapılıyorsa 50-60 bin dolar civarında, eğer bir arkadaştan yapılıyorsa bir hastadan 100 bin dolar civarında gelir elde edilebiliyor. Bizim hedefimiz ağır vakaları almak, kanser, cerrahi, nakil vakalarını almaktır" şeklinde konuştu.
"YILDA 100 BİN TURİST SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELİYOR"
Çakmak, yılda 100 bin turistin saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bu da kontrol edilebilen rakam, bu daha da yüksek olabilir. Türkiye en iyi saç ekimi yapan ülkelerden birisi. Hindistan sağlık destinasyonu ama Hindistanlılar saç ekimi için Türkiye'ye geliyor, çünkü onlar kaliteli yapamıyorlar" dedi.
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