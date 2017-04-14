Yumurta zayıflatır mı?

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14 Nisan 2017 Cuma, 17:07:40 Güncelleme: 17:24:34

Herkesin nasıl ki tüm vücut yapısı parmak izine varıncaya kadar farklı ise, metabolik durumları da farklılık gösterir.

Birçok kişinin de en fazla kafa yorduğu problem ise "Acaba hangi yiyecek bana yarar? Hangi yiyeceği seçersem daha tok kalabilirim? Hangi yiyecek yağlarımı daha çok yakar?"dır.

TOK HİSSETMEK İSTİYORSANIZ...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya bu mucize yiyeceklerden biri olan yumurta ile ilgili şunları söyledi: "Kendinizi daha tok hissetmek istiyorsanız ve vücut yağlarınızdan kaybetmek istiyorsanız her gün 1 yumurta yemeyi alışkanlık haline getirin."

Dr. Ayça Kaya, yumurtanın zayıflatan mucizelerden biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Bilinen en güçlü protein kaynaklarından biridir. Anne sütünden sonra en değerli proteindir ve yumurtanın bütün protein içeriği vücut tarafından yüzde 100 kullanılır. Yapılan birçok araştırmada sabahları 1 yumurta yiyen bireylerin gün içinde daha az acıktıkları ve yeme konusunda kendilerini daha kolay kontrol edebildikleri gösterilmiş.

KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNİZ VARSA...

Amerika’da Rochester Obezite Merkezinde yapılan bir araştırmada da güne yumurta yiyerek başlayan bireylerin, yumurta yemeden başlayan bireylere göre, günlük 400 kalori daha az yedikleri gösterildi. Yumurtanın protein yüksekliği nedeni ile tok tutmasının yanısıra midedeki açlık hormonu olan ghrelini de azaltarak tok tuttuğu düşünülüyor. Yumurta zengin protein kaynağı olmasının yanı sıra vitamin A, B, D, E içerir bununla birlikte demir ve çinko açısından zengindir. Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için çok gereklidir. Her gün 1 tane yedirilmelidir. Yumurta içerdiği bazı aminoasitler açısından da çok zengindir. Özellikle kas geliştirmek isteyenler, zayıflarken kaslarından kaybetmek istemeyenlerin de günlük beslenmelerinde mutlaka bulundurulmalıdır. Yumurtanın sarısı kolesterol açısından da zengindir. Ancak kolestrolün de vücutta başta hücre yapı taşı olması aynı zamanda bir çok hormonun da öncü maddesi olması nedeni ile de vücut için önemli bir madde olduğu unutulmamalıdır. Kolesterol yüksekliği olamayanlar her gün 1 tane yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirler. Kolesterol yüksekliği olanlar ise haftada 3-4 gün yumurta yiyebilirler."

Pişirirken dikkat edilmesi gereken nokta; yumurtaya ekstra tereyağ, sucuk, salam veya sosis gibi yüksek yağlı yiyeceklerle birleştirerek omlet olarak yapmayın. Mümkünse kayısı kıvamında suda haşlayarak yiyin. Yazın az zeytinyağı, domates, yeşil biberle menemen olarak da pişirilebilir. Öğlen veya akşam ana öğün olarak da tüketilebilir.

 

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