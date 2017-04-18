Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek İnce Günal, Parkinsonun hareketlerde yavaşlamaya, el titremesi ve yürüme sorunlarıyla ilerleyen bir sinir sistemi sorunu olduğunu belirtti.

UNUTKANLIK, UYKU SORUNLARI, TANSİYON DÜZENSİZLİKLERİ GİBİ ŞİKAYETLER VARSA...



Hastalığın 60 yaş sonrası daha sık görüldüğünü ancak erken dönemde tanı konularak tedaviye başlanabildiğini aktaran Günal, şöyle devam etti: "Unutkanlık, uyku sorunları, tansiyon düzensizlikleri, kabızlık ve davranış değişiklikleri hastalarımızın yakınmaları arasındadır. Bu dönemde hastaların tedavileri uzman hekim tarafından düzenlenerek, farklı tedavi yöntemleri hastaya önerilir. Bunlardan bir tanesi beyin pilidir. Hastalar ilaç tedavisiyle yeteri kadar düzelme göstermezlerse veya ilaçlar yan etki nedeniyle kullanılamıyorsa beyin pili tedavisi düşünülebilir. 70 yaşından genç olan hastalar, en az 5 yıldır Parkinson tanısı olanlar ve hafıza sorunları olmayan hastalar pil tedavisine en iyi yanıt verenlerdir. Beyin pili, hastaların ilaç dozlarını azaltmasına yardımcı olur ve hastalarımız daha düşük ilaç dozuyla daha uzun iyilik dönemleri yaşar. Ancak bu tedavi hastalığı ortadan kaldırmaz.

"PARKİNSONUN HER EVRESİNDE FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ KULLANILIR"



Hastalıkta erken ve doğru tanıyla başlanan uygun tedaviyle hastaların yaşamın içinde kaldığını aktaran Günal, şunları kaydetti: "İleri evre hastalarda ise kişi hastalığa teslim olmaz ve hasta yakınlarıyla işbirliği yaparak beyin pili ve ilaç infüzyon tedavilerinden biri hastaya uygulanır. Parkinsonun her evresinde farklı tedavi yöntemleri kullanılır. Hareket bozuklukları konusunda deneyimli nöroloji uzmanları hasta ve hasta yakınıyla konuşarak uygun tedavi yöntemine karar verirler. Bu tedaviler hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır."