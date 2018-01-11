"Recep İvedik" serisiyle en çok izlenen Türk filmi unvanını elinde bulunduran Şahan Gökbakar, sinemaseverlerin karşısına yeni bir tipleme olan Kayhan karakteri ile çıkmaya hazırlanırken dedikodular patlak verdi.



Duymayan Kalmasın’ın haberine göre, Kayhan tiplemesinin çalıntı olduğu iddia edildi.



Şahan'ın Kayhan'ı, Metin Akpınar ile Zeki Alasya'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzetildi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ÇALINTI İDDİALARINA AÇIKLAMA

Ünlü komedyen 'Kayhan' karakterinin çalıntı olması iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İşte Şahan Gökbakar'ın o açıklaması:

"Kayhan, benim 2006-2007 yayın döneminde Ntv kanalında yaptığım 'İşin aslı' skecindeki bir komik karakter.... Çalıntı olduğu 11 yıl sonra mı anlaşıldı... Tüh! Yakalandık!!!

Tam da film öncesi... Normalde açıklama bile yapmam böyle bir konuya ama yine bana yakışanı yapayım, Kayhan ne mizah açısından, ne de karakter özellikleri ve jest-mimik açısından büyük usta Metin Akpınar'ın 80'li yıllarda yaptığını öğrendiğim (1980 doğumluyum) Kibarcık karakterine benzememektedir. Kayhan, Metin abinin tiplemesi gibi kibar ve naif bir karakter değildir, tam aksi uçta duran bir karakterdir. Dişleri ile ilgili benzetme yapılıyor ise de bu dişler Amerika'da Fredy Mercury teeth diye geçen bir kalıbın ağzıma yine Amerika'da özel olarak uygulanıp modelleştirilmesi sonucu yapılmıştır.

Büyük dişli birçok Fallon, Benny Hill, Atilla Arcan,Yasemin Yalçın gibi...Bilgilerinize arz ederim efendiler.."

