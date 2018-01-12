Şahan Gökbakar, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’ın kendisine 'Organize İşler 2’de rol almakla ilgili ne düşündüğünü sorduklarını açıkladı.



Bu soruya "Prensipte olumlu bakarım" cevabını verdiğini belirten Gökbakar, "Prensipte olumlu bakacağımı ama detayların önemli olduğunu ilettim. Yılmaz’la gecen mayıs ayında konuştuk, bir iki kere ama öyle kaldı. Eminim çok güzel bir iş olacaktır. Sevenlerime duyurulur. Benim sıradaki projem 'Recep İvedik 6'. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.



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