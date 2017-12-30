SALON: Sakarya
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin
SAKARYA BB: Jones 13, Jankovic 4, Doğukan Şanlı 3, Metecan Birsen 7, Mehmet Özdoğan 6, Can Korkmaz 3, Fall 25, Harris 9, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen, Ersin Dağlı 7, Boothe 13
PINAR KARŞIYAKA: Allen 14, Berk Uğurlu 7, Metin Türen 6, Egemen Güven 2, Waters 8, Banic 5, Wood 3, Kennedy 15, Jones 18
1. PERİYOT: 29-19
DEVRE: 45-35
3. PERİYOT: 66-57
BEŞ FAUL: 38.02 Kennedy, 39.35 Allen (Pınar Karşıyaka)
Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
Mücadeleye Fall, Boothe ve Metecan Birsen'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekibe Pınar Karşıyaka, Egemen Güven, Waters, Wood ve Banic ile karşılık verdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiren, Fall, Boothe, Harris ve Can Korkmaz ile skor üreten Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 29-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Jones ve Allen'ın basketleriyle 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 29-26. Konuk ekibin Metin Türen, Jones ve Banic'le bulduğu sayılara Harris, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı ve Jankovic ile karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 45-35 üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Fall ve Doğukan Şanlı, Pınar Karşıyaka ise Jones, Allen ve Kennedy ile skor üretti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sakarya ekibi, son çeyreğe 66-57 önde girdi.
Son periyoda Kennedy, Allen ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka'ya ev sahibi ekip, Mehmet Özdoğan ve Jones'un basketleriyle cevap verdi. Etkili savunma yapan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada Kennedy'nin basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 77-72. Kalan bölümde farkı yeniden açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 90-78 galip ayrıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Fall 25, Boothe ve Jones 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Jones 18, Kennedy 15, Allen 14 sayı kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.