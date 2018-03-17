Sakarya merkezli 7 ilde Çiftlik Bank operasyonu!

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 7 ilde 19 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'da 2, Manisa ve Çanakkale'de birer kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, daha sonra Sakarya'ya getirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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