Sakaryasporlu Batuhan Karadeniz'den iddialı sözler

Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok Süper Lig takımında forma giyen Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor'la 2 yıllığına anlaştı.
Transfer sonrası antrenmanda konuşan Karadeniz, Sakaryaspor taraftarının kısa süre sonra gerçek Batuhan'ı izleyeceğini belirterek, "Biraz antrenman eksiğim var ama bunun fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Kısa sürede bunu tamamlayabilirim. Allah nasip, kısmet ederse 1-2 haftaya, en geç 3 haftaya gerçek Batuhan'a bütün Sakaryaspor'a ve Tatangalar'a izleteceğim" dedi.
"BENİM ÖNCELİĞİM SAKARYASPOR"
Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'da şampiyonluğu tadacağını düşündüğünü kaydederek, "Sakaryaspor gibi büyük bir camiaya geldim. Büyük hedefleri olan bir camia. Bu hedefleri de karşılayabileceğime eminim. Buraya gelmemin amacı Sakaryaspor'un şampiyonluğu. Bunun için elimden geleni yapacağım. Benim önceliğim Sakaryaspor'dur. Kendi performansımı yakaladıktan sonra, Sakaryaspor'da da şampiyonluğu tadacağımı düşünüyorum. Onun için buradayım" diye konuştu.
- Batuhan Karadeniz - Sakaryaspor
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