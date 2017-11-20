Son dakika... Şam'daki Rus Büyükelçiliği'ne saldırı

Rus kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki Rus Büyükelçiliğine havan saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre; bakanlık saldırıda kimsenin zarar görmediğini kaydedilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olaya duyarsız kalmayacağını umut ediyor. Saldırının hangi gruplar tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi açıklanmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı