Sampdoria: 3 - Juventus: 2

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu. Ev sahibi, 52'de Zapata, 71'de Torreia ve 79'da Ferrari'nin golleriyle 3-0 üstünlüğü sağladı. Juventus, karşılaşmanın son anlarında Higuain (p) ve Dybala'nın sayılarıyla farkı indirse de mağlubiyeti engelleyemedi. Sampdoria, Juventus'u 3-2 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti. Juventus, 31 puanda kaldı ve lider Napoli'nin 4 puan gerisine düştü.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Crotone 0 - 1 Genoa

Benevento 1 - 2 Sassuolo

SPAL 1 - 1 Fiorentina

Torino 1 - 1 Chievo

Udinese 0 - 1 Cagliari