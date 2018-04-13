UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi. Şimdi ise bu muhteşem karşılaşmaların oynanacağı tarihleri sabırsızlıkla bekleme zamanı... Real Madrid ile Bayern Münih, Roma ile Liverpool eşleşti. Bu dev eşleşmeleri Bild Gazetesi Bayern Münih Muhabiri Heiko Niedderer ve Goal İtalya Şefi Federico Cassotti, Habertürk Spor'dan Yağız Sabuncuoğlu'na değerlendirdi.

BILD GAZETESİ - BAYERN MÜNİH MUHABİRİ

HEIKO NIEDDERER



Bayern Münih, turnuvanın başından bu yana en zorlu maçlarına bu eşleşmede çıkacak. Liverpool gelseydi de o da zor bir eşleşme olacaktı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bambaşka bir performans sergiliyorlar. Almanya'da ve Bavyera'da herkes Liverpool'a karşı final oynamayı hayal ediyor ve istiyor. Eğer gerçekleşirse; Jupp Heynckes ve Jürgen Klopp finali içinde birçok hikaye barındıran çok özel bir final maçı olacak aynı 2013'teki gibi...









''REAL MADRID BU KURADAN DAHA ÇOK MUTSUZ OLAN TARAF''



Eşleşmeye tekrar dönecek olursak; Ronaldo sadece Bayern Münih için değil tüm takımlar için çok büyük bir tehlike. Formunun zirvesinde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarına hepimiz yakın zamanda şahit olduk. Fakat Juventus maçında hepimiz gördük ki Real Madrid yenilmez bir takım değil.

Cristiano Ronaldo, Bayern Münih'e karşı oynadığı son 6 maçta 9 gol atmayı başardı

Bayern ve Heynckes, Real Madrid'e karşı nasıl oynanması gerektiğini çok iyi biliyor. Bence, Bayern Münih'e nazaran Real Madrid bu eşleşmeden daha mutsuz olan taraftır.



''BAYERN İÇİN İNTİKAM VAKTİ!''



Real Madrid'in Bayern Münih'ten çekincesi Bayern Münih'in Real Madrid'e göre olan çekincesinden daha ağır basar. Bayern Münih'in Real Madrid'den geçtiğimiz sezonun intikamını almak için eline fırsat geçti. Geçtiğimiz sene çok şanssız bir biçimde Real Madrid'e boyun eğen bir Bayern Münih görmüştük. Bu kez öyle olmayacak!





LIVERPOOL - ROMA

GOAL İTALYA ŞEFİ

FEDERICO CASSOTTI



Roma, yavaş yavaş hayallerine doğru yürümeye devam ediyor. Bu maçı da kazanırsa onlar için hayallerini gerçekleştirme yönünde bir adım kalacak. İçinde birçok hikaye barındıran büyüleyici bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Birincisi Mohamed Salah, eski evi yani Olimpiyat Stadı'na geri dönecek. Ayrılığın ardından ilk kez Roma'yı ziyaret edecek. Salah, Roma taraftarları için çok özel bir oyuncu. Roma için çok fazla forma giymedi ama oynadığı süreçte herkesin hafızalarına kazınacak bir performans sergiledi. Gitti ama Liverpool'da yaptıklarını onu İtalya'da seven herkes takip ediyor.





''BU EŞLEŞME 1984'TEKİ MAÇI AKILLARA GETİRDİ''

Eşleşmenin bir diğer önemli noktası ise 1984'te Liverpool'a karşı penaltılarda kaybedilen final maçı... AS Roma taraftarlarının asla hatırlamak istemeyeceği bir andı. Finale kadar yürüyen Roma, Liverpool'a penaltılarda boyun eğmişti.

Liverpool'a karşı Cengiz Ünder çok önemli bir oyuncu konumunda. Sakatlığı geçti ve Barcelona'ya karşı yaptığı asistle de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizim için bu şekilde oynamaya devam etmesini umuyoruz ROMA SPORTİF DİREKTÖRÜ MONCHI

Çok acı verici bir anı olarak Roma taraftarlarının hafızasına kazınmış durumda... Belki de Roma'nın geçmişten günümüze yaşadığı en kötü kaybediş o maç olabilir. O maçta Roma için tarihi bir şans kapısına kadar gelmişti ama maalesef gerçekleşmedi.