Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: İştegecenin sonuçları, maç özetleri, tur atlayan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta grup maçları salı ve çarşamba günü oynanan mücadelelerle sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında gruplardan çıkmayı garantiledi ve adını son 16'ya yazdırdı. Cristiano Ronaldo'nun kendi rekorunu geliştirdiği haftada Lionel Messi, Juventus karşısında yedek kaldı, oyuna sonradan girdi. Celtic'i 7-1 mağlup eden Paris Saint-Germain ise 5. maçlar sonunda 24 gol attı ve rekor kırdı! 5. hafta sonunda bazı takımlar Beşiktaş gibi tur atlamayı başardı. İşte Şampiyonlar ligi maç özetleri, haftanın maç sonuçları ve tur atlayan takımlar...

UEFA tarafından organize edilen kulüpler bazındaki en önemli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları salı günü oynanan E, F, G ve H gruplarındaki 8 maçla başladı, dün gece A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla sona erdi. Bu etapta ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Porto ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmasına rağmen grubunu lider bitirmeyi tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başaran Beşiktaş, topladığı 11 puan ile Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca grubunu lider tamamlayan ilk Türk takımı olarak da tarihe geçti. 5. maçlar sonunda gruplarını lider bitirmeyi tamamlayan 3 takım var: Beşiktaş, Tottenham ve Barcelona.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA MAÇLARININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CHELSEA, AZERBAYCAN'DA TURLADI!

Chelsea, Karabağ kaptanı Sadygov'un 19. dakikada gördüğü kımızı kart sonrası Eden Hazard'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiliz ekibi, Willian'ın 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Fabregas'ın 73. dakikadaki penaltı golüyle farkı 3'e çıkaran Chelsea, Willian'ın 85. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. İngiliz ekibi, bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 22, 2017

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEYENLER ARASINDAYDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbol A takım direktörü Ali Naibi de karşılaşmayı izledi. Güneş ve Naibi, maçı Karabağ Kulübü Başkanı Tahir Gozel ile beraber takip etti. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş ve Naibi, maç öncesi Karabağ Kulübünü ziyaret ederek, teknik direktör Kurban Kurbanov ile bir araya geldi. Ziyarette Güneş, Kurbanov'a siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Pepe formasını hediye ederken, Kurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Karabağ forması takdim etti.

AZERBAYCAN'DA HARİKA KOREGORAFİ

Karşılaşmayı yaklaşık 68 bin taraftar izledi. Karabağ taraftarları, mücadele öncesinde Azerbaycan tarihindeki en büyük koreografi gösterisine imza attı. Azerbaycan bayrağının renkleri olan mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan, Azerbaycan ve Karabağ sözlerinin yazıldığı koreografi tüm stattan büyük alkış aldı. Fenerbahçe'nin 1907 ÜNİFEB adlı taraftar grubu, bu koregorafiye yardım etti.Taraftarlar, maç boyunca coşkulu tezahürat yaparak Karabağ takımına destek verdi. Yaklaşık bin 500 Chelsea taraftarı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Statta bulunan çok sayıda Türk taraftar da Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, Karabağ takımını destekledi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise tur umudunu ayakta tutmak isteyen Atletico Madrid, seyircisi önünde çıktığı Roma maçını, Griezmann ve Gameiro'nun golleriyle 2-0 kazandı.

D Grubu'nun iddialı ekipleri Juventus ile Barcelona'nın karşılaşması 0-0 bitince Barcelona, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, ilk 11'de sahaya sürmediği yıldız futbolcu Messi'yi 56. dakikada oyuna aldı.

PSG GOL OLDU YAĞDI, REKOR KIRDI!

Son 16 turuna yükselmesi daha önce kesinleşen Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Celtic'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İskoç ekibi maçın henüz başında 2. dakikada Moussa Dembele ile 1-0 öne geçti. PSG, 9. dakikada Neymar'la beraberliği sağladı. Brezilyalı yıldız 22. dakikada bir gol daha attı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Tarihin en pahalı futbolcusu olan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde kariyerindeki 27. golü atarak Rivaldo'yu geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 2. Brezilyalı oldu. Yıldız golcü, 4 gol atması durumunda Kaka'yı da geride bırakarak bu alanda zirveye oturacak.

Fransa temsilcisi 28. dakikada Edinson Cavani ile bir gol bularak farkı 2'ye çıkardı. Uruguaylı yıldız bu golle PSG'deki 216. maçında 150. golünü atmış oldu. İlk yarının son golü 35. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. PSG, ikinci yarıda da 3 gol buldu. 75'te Marco Verratti, 79'da ise Cavani farkı açan golleri attı. Fransa temsilcisi 80. dakikada Dani Alves'le harika bir gol daha buldu ve maçı 7-1 kazanarak puanını 15'e yükseltti. 3 puanda kalan Celtic'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı. PSG ile Bayern Münih grubun son maçında liderlik için karşı karşıya gelecek. Celtic-Anderlecht mücadelesi ise Avrupa Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek.

Grubun diğer mücadelesinde Bayern Münih, liderlik ümitlerini Belçika'da sürdürdü. Alman devi Bayern Münih, Belçika temsilcisi Anderlecht'in konuğu oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Lewandwoski, 51. dakikada gol perdesini açtı.Anderlecht, 63. dakikada bir dönem Türkiye'de de top koşturan Sofiane Hanni'yle skoru eşitledi. Maçın sonucunu 77. dakikada Bayernli Corentin Tolisso söyledi. Bayern Münih, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve liderlik umutlarını sürdürdü.

BASEL KAZANDI, ZLATAN IBRAHIMOVIC TARİHE GEÇTİ!

A Grubu'nun kaderini belirleyecek karşılaşmada Basel, lider Manchester United'ı 1-0 yenerek son 16 iddiasını sürdürdü. Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım'da sahalara dönen Manchester United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 74. dakikada oyuna girdi. Manchester United, 36 yaşındaki Ibrahimovic'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 7. farklı kulüp oldu. Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

RONALDO REKORUNU GÜNCELLEDİ!

APOEL deplasmanından 6-0 galip ayrılan Real Madrid, Tottenham'dan sonra H grubundan çıkmayı garantileyen diğer ekip oldu. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, fileleri 2 kez havalandırarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı. Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 2015'te 16 gole imza atan Ronaldo'ya aitti.

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Şampiyonlar Ligi maç izle

Şampiyonlar Liginde kimler tur atladı?