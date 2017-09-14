Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta maçları sona erdi!- Şampiyonlar Ligi ilk hafta sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında E, F, G, H gruplarında toplamda 8 maç oynandı. Devler Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo, bu alandaki rekorunu egale etti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin özeti!