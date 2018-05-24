Şampiyonluk böyle geldi!

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İlk plan Tudor takımı çalıştıracak, Lucescu ise Tudor’u hem dizginleyecek hem de taktik konuda yardımcı olacak bir projeydi. Ancak 72 yaşındaki Lucescu’nun Zenit’ten kovulması, ilerleyen yaşı nedeniyle yarışmacı bir ligde nasıl bir performans göstereceği konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı. Buna rağmen Lucescu kabul etse Tudor’lu ya da Tudor’suz göreve getirilecekti. Daha önce “Gelin görüşelim” diyerek dönemin yöneticisi Can Topsakal’ı Bükreş’e çağıran Lucescu, TFF yönetimi de Milli Takım için devreye girince yan çizdi. Bir anda kararını değiştirip Milli Takım’ın başına geçti. Rumen hoca olmayınca, Terim de A planı olarak görülmeyince, Tudor’la yola devam edildi.