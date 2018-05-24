Şampiyonluk böyle geldi!

Ter, öfke, hüzün, gözyaşı ve zafer... 21. şampiyonluk filmleri aratmayacak bir öyküyü içinde barındırıyordu... Bu şampiyonluk öyle kolay kazanılmadı. İki hoca, iki başkan değişti; Florya’da sinir patlamaları, tartışmalar, gerilimler yaşandı. Kulübedeki küskünler, yabancılar arasındaki uyum sorunu, İgor Tudor’un ‘dengesiz” çıkışları derken, az daha bir sezon heba ediliyordu.
Taraftar umutsuzdu, Florya’ya karamsarlık çökmüştü... Fatih Terim’in gelişi her şeyi değiştirdi, efsane teknik adam farkını gösterdi, elden kaymak üzere olan kupa müzeye girdi. Bu öyküde şampiyonluğun bilinmeyenlerini, kapalı kapılar ardında gizli kalan gerçekleri ve kahramanları bulacaksınız...
SNEIJDER’A AYIP EDİLDİ
Bir önceki sezonu 4. sırada tamamlarken yeni sezona umutla başlamak isteyen Galatasaray’da Dursun Özbek yönetimi, mevcut kadroyu baştan aşağı yenileme kararı almıştı. Sneijder ücretinde indirim yapmaya yanaşmasına rağmen önce kadro dışı bırakılmış, daha sonra “Tudor seni istemiyor” diye gönderilmişti.
Üstelik Galatasaray’a birçok başarı kazandırmış, taraftarın sevgilisi olmuşken, Fenerbahçe derbisinde Volkan’a peş peşe attığı füzeler unutulmazlar arasına girmişken, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus zaferinin kahramanı olmuşken kendisine yapılanlar şaşkınlık yarattı. Daha yollar ayrılmadan Sneijder’ın 10 numaralı formasının Belhanda’ya verilmesi yürekleri sızlattı. O Belhanda, sezon içinde Sneijder’ı mumla arattı. Sezon başı hazırlığı yaşayamayan Sneijder’ın, Nice macerası kötü bitti, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.
ÖSTERSUNDS FACİASIYLA HOCA ARAYIŞLARI BAŞLADI
Mevkilere vakit kaybetmeden takviye yapıp yurt dışı kampına transferleri yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar; önce Gomis, Belhanda ve Maicon’u kadrosuna kattı. Taraftarlar peş peşe yapılan transferlerle havaya girerken, UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşilen Östersunds maçı da geldi çattı.
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