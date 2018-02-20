Samsung’un kısa bir süre sonra tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9 hakkındaki tüm söylentiler, sızıntılar, teknik özellikler, fotoğraflar ve fiyatları tek bir yerde topladık ve yeniden eskiye sıraladık. İşte Samsung Galaxy S9 hakkında her şey!
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Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’u Mobil Dünya Kongresi 2018 arifesinde 25 Şubat’ta tanıtacak.
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Merak edilen telefona dair bugüne kadar birçok söylenti çıkmıştı. Tüm bilgilerin net bir şekilde sızması ise tanıtıma 5 gün gibi kısa bir süre kalmışken gerçekleşti.
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İlk olarak, Samsung Galaxy S9’un selefinden farklı görünmediğini belirtmek gerek.
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Kameralar bu sefer dikey olarak konumlandırılırken, büyük model olan Galaxy S9+ (Plus) çift kamera sistemine sahip olacak.
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Galaxy S9’un ön yüzü bir önceki telefonla büyük benzerlik gösteriyor ancak yeni nesil cihazların çerçevelerinin çok az daha ince oldukları belirtiliyor.
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Samsung Galaxy S9 5,8 inç Super AMOLED ekrana sahip olacakken, büyük modeli S9+ ise 6,2 inç ekranla donatılmış. Her iki cihaz da 2960 x 1440 piksel çözünürlükte görüntü sunacak.
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Galaxy S9, Samsung’un 1,9 GHz çekirdek hızında çalışan ancak turbo modunda 2,9 GHz’e kadar çıkabilen Exynos 9810 işlemcisiyle çalışacak.
64 GB dahili depolama alanına sahip olacak telefonların hafızası microSD kartlarla 400 GB’a kadar genişletilebilecek.
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S9’un pilinin 3000 mAh, büyük modelin ise 3500 mAh kapasiteli olacağı belirtildi. Her iki telefon da kablosuz ve hızlı şarj destekli olacak.
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Galaxy S9+’ın arka kamerasının iki adet 12 MP sensöre sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.
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Her iki telefonun ön kamerasının da 8 MP olacağı iddia ediliyor.
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Galaxy S9 serisi Android 8.0 işletim sistemi ön yüklü olarak gelecekler.
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DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKANLAR:
Telefon için ortaya çıkan benchmark (teknik performans testi) sonuçları, Galaxy S9 ile Galaxy S9 Plus arasında büyük bir performans farkı olduğunu gösterdi.
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Sonuçlara göre, Galaxy S9 yalnızca 4 GB belleğe sahip olacak.
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Galaxy serisinde bugüne kadar orijinal cihazlarla büyük ekranlı Plus modelleri arasındaki yegane fark fiziksel boyutlarıydı.
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Forbes’un haberine göre, S9 serisinde Plus modeli daha büyük olmanın yanı sıra daha fazla belleğe (6 GB) ve çift kamera lensine sahip olarak farklılaşacak.
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Öte yandan, Samsung’un ABD’de satışa sunacağı cihazlarda bulunan Snapdragon 845’in benchmark sonuçlarının, dünyanın geri kalanındaki Galaxy S9’larda kullanılacak Samsung Exynos işlemcilerden daha düşük performans sunduğuna dikkat çekildi.
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Güney Koreli Samsung artık en yeni telefonlarını tanıtmak için gün sayıyor.
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Samsung, Galaxy S9'un sahip olacağı renk seçeneklerini duyurdu.
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Siyah ve gri gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, alışılagelmişin dışında renkler de tercih edilebilecek.
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Sıra dışı renklerin başında, Samsung'un Orkide Grisi adını verdiği ve mor ile gri arasındaki bu ton geliyor.
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Lila rengi de duyurulan seçenekler arasında.
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Daha canlı bir görünüm isteyenler ise mercan rengini tercih edebilecek.
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Ayrıca son yıllarda akıllı telefonlarda popüler olan altın sarısı da Galaxy S9'un renk seçenekleri arasında yer alıyor.
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Kullanıcıların sevdiği gülpembe rengi de bu telefonda es geçilmemiş.
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Bugüne kadar cihazın dair birçok detayın ortaya atılmasının yanında, telefonun nasıl görüneceğine dair görseller de ayyuka çıktı.
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25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 hakkında çıkan haberler, telefonun yılın ilk iddialı iPhone X rakibi olacağına işaret ediyor.
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Basın mensuplarına gönderilen davetiyelerde, telefonun her yıl Barselona’da düzenlenen MWC fuarının bu yılki ayağında tanıtılacağı duyuruldu.
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Galaxy S9’un satış tarihi bilinmezliğini korurken, Samsung 1 Mart’ta ön sipariş almaya başlanacağını belirtiyor.
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Selefinin tasarım çizgilerini taşıyacağı belirtilen Galaxy S9’un fiyatı hakkında ise çeşitli tahminler ortaya atılıyor.
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Galaxy S9’un iPhone X’dan 275 dolar daha uygun fiyatla satılacağı öngörülüyor.
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Bu da Samsung’un yeni akıllı telefonunun 725 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı anlamına geliyor.
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Peki, Samsung mühendisleri yeni telefonda ne gibi yeniliklere yer verdi?
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Bugüne kadar ortaya atılan iddialar, telefondaki en önemli yeniliklerden bazılarının ekranında ve kamerasında olacağı yönündeydi.
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Telefonun parmak izi okuyucusunun ekranın içine yerleştirilebileceği söylentileri bekleyenleri bir hayli heyecanlandırdı.
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Galaxy S9’un akıllı telefon pazarında popüler olan tam boy ekran trendini benimsemesine ise küçük bir ihtimal veriliyor.
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Telefonun büyük olasılıkla 18.5:9 görüntü oranı sunması bekleniyor.
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Tahminler Galaxy S9’un 5,8 inç boyutunda QHD+ (1440 X 2960) Super AMOLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor.
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Ekran her ne kadar telefonun ön yüzünü kaplamayacak olsa da, Galaxy S9’un selefinden daha ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.
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Ortaya atılan görsellerle desteklenen söylentilere göre, Samsung bu yıl Apple’ın Face ID yüz tanıma sistemine yanıt veremeyecek.
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Galaxy S9’un parmak izi okuyucusunun yeri değişerek, telefonun tek lensli kamerasının altına geçecek.
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Telefonun her iki yüzünde de kavisli cam kullanıldığı ve neredeyse çerçeveleri olmadığı belirtiliyor.
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Galaxy S9’un 3,5 mm jak girişine sahip olmaya devam edeceği ve isteyenlerin kablolu kulaklıklarını kullanabileceği de gelen haberler arasında.
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Söylentiler, telefonun ekran boyutunu korurken, çerçevelerin küçültülebilmesi sayesinde selefinden daha küçük ebatlara sahip olacağı yönünde.
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Galaxy S9’un 3,5 mm jak girişine sahip olmaya devam edeceği ve isteyenlerin kablolu kulaklıklarını kullanabileceği de gelen haberler arasında.
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Her ne kadar tek lensli olsa da, telefonun kamerası bir hayli yetenekli olacak.
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Samsung’un bu yıl Galaxy S9 ile ilk kez seriye yavaş çekim ve HDR videolar çekilebilmesine kabiliyeti getireceği belirtiliyor.
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Şayet söylentiler doğruysa, Galaxy S9 dünyanın ilk HDR video çekebilen telefonu olacak.
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Telefonun MWC 2018 tanıtım posterinde yer verilen “Kamera yeniden hayal edildi” sloganı bu iddiayı destekler cinsten bir ipucu olabilir.
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Kameranın 12 MP Dual Pixel lense ve f/1,5-f/2,4 diyafram aralığına sahip olacağı söyleniyor.
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Bu aralık sayesinde telefon hem düşük ışıkta hem de iyi aydınlanan ortamlarda iyi fotoğraflar çekebilecek.
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Ancak ne yazık ki optik görüntü sabitleme yeteneği bu telefonda yer almayacak gibi görünüyor.
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Arka kameranın saniyede 1.000 kare çekebilen bir performansla çalışacağı da gelen bilgiler arasında.
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Telefonun 8 MP ön kamerasının da hızlı ve yavaş çekim videolar kaydedebileceği belirtiliyor.
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Son dönemin en tartışmalı konularından akıllı telefon pillerinde ise Samsung’un yeni bir hamle yapmayacağı söyleniyor.
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Telefona dair sızan GSM operatörü sertifikaları, Galaxy S9’un tıpkı bir önceki model gibi 3.000 mAh bir pile sahip olduğunu iddia ediyor.
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Telefonun yeni işlemcisinin pil ömrünü artıracak kabiliyetleri olduğuna dikkat çekiliyor.
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Galaxy S9’un Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 845 ile çalışacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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Sekiz çekirdekli bu işlemcinin dört çekirdeği 2,8 GHz hızında, geri kalanlar ise 1,8 GHz çekirdek hızında çalışıyor.
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Snapdragon 845’in işlemci çekirdekleri, selefi 835’ten yüzde 30 daha performanslı çalışıyor.
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Bu yonga seti ayrıca telefonların 60 fps 4K videolar kaydedebilmesini sağlıyor.
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Ancak bu yonga seti telefonun yalnızca ABD’de satılan sürümünde yer alacak.
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Dünyanın geri kalanında ise Galaxy S9, Samsung’un geliştirdiği Exynos 9810 yonga setine sahip olacak.
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Bu yonga setinin içinde yer alan LTE (4G) modem, 1,2 Gbps teorik indirme hızıyla bugüne kadarki tüm telefonlardan daha hızlı internete bağlanılabilmesine olanak tanıyacak.
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Bu teorik hızla, bir HD film indirmek 10 saniye kadar sürecek.
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Son dönemde birçok Asyalı akıllı telefon üreticisi cihazlarında 6 GB bellek kullanmıştı.
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Söylentiler ise Samsung’un bu akıma kapılmayarak 4 GB istikrarını sürdürdüğü yönünde.
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Telefonun depolama seçeneklerinin 64 ile 128 GB olacağı söyleniyor.
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Galaxy S9’da kablosuz şarj özelliklerine de yer verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Telefonun selefinden daha iyi yapacağı işlemler arasında göz tanıma sistemi yer alıyor.
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Telefonun iris tarayıcısının 2 MB’dan 3MB’a yükseltileceği ve böylece kullanıcısının gözlerini gözlük taksa bile daha hızlı tanıyacağı belirtiliyor.
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Akıllı telefona dair ortaya atılan ve henüz çürütülmemiş ilk iddia ise AKG marka hoparlörlere ve Bluetooth kulaklıklara sahip olacağıydı.
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