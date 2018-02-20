Teknoloji

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus hakkında her şey

02.02.2018 - 15:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Samsung’un kısa bir süre sonra tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9 hakkındaki tüm söylentiler, sızıntılar, teknik özellikler, fotoğraflar ve fiyatları tek bir yerde topladık ve yeniden eskiye sıraladık. İşte Samsung Galaxy S9 hakkında her şey!

  • 1 Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı, piyasaya çıkış tarihi, fotoğrafları! Türkiye'de ne zaman satılacak? Türkiye fiyatı...
    1 | 73

    Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’u Mobil Dünya Kongresi 2018 arifesinde 25 Şubat’ta tanıtacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı, piyasaya çıkış tarihi, fotoğrafları! Türkiye'de ne zaman satılacak? Türkiye fiyatı...
    2 | 73

    Merak edilen telefona dair bugüne kadar birçok söylenti çıkmıştı. Tüm bilgilerin net bir şekilde sızması ise tanıtıma 5 gün gibi kısa bir süre kalmışken gerçekleşti.

  • 3 Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı, piyasaya çıkış tarihi, fotoğrafları! Türkiye'de ne zaman satılacak? Türkiye fiyatı...
    3 | 73

     

    İlk olarak, Samsung Galaxy S9’un selefinden farklı görünmediğini belirtmek gerek.

  • 4 Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı, piyasaya çıkış tarihi, fotoğrafları! Türkiye'de ne zaman satılacak? Türkiye fiyatı...
    4 | 73

    Kameralar bu sefer dikey olarak konumlandırılırken, büyük model olan Galaxy S9+ (Plus) çift kamera sistemine sahip olacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı, piyasaya çıkış tarihi, fotoğrafları! Türkiye'de ne zaman satılacak? Türkiye fiyatı...
    5 | 73

    Galaxy S9’un ön yüzü bir önceki telefonla büyük benzerlik gösteriyor ancak yeni nesil cihazların çerçevelerinin çok az daha ince oldukları belirtiliyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 4
  • Misafir 33 dakika önce
    samsun note 8 aldım.. kablosuz şarj cıhazını 3 ay geçmesine rağmen vermedler şikayet ettim hala sonuç yok. müşteri hizmetleri berbat.. hayatta samsung almam bir daha... resmen paramla rezil oldum... muhatap bulamıyorum şuan
  • Misafir 15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
    Ya siz nasil konusuyosunuz cok kral telefon.Samsungu bu alemde tek gecerim.Yillardir sorunsuz kullaniyorum.
  • Misafir 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:16
    yorum yapmam görüyorsunuz mükemmellll bir telefon
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.