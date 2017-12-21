Samsung'un merakla beklenen yeni cihazı Galaxy S9 Plus hakkında bir süredir devam eden söylentiler, Geekbench tarafından doğrulandı. Buna göre, Samsung Galaxy S9 Plus, 6GB RAM ve Android Oreo 8.0 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Şimdiye kadar geçtiğimiz haftalarda Samsung Galaxy S9 hakkında bazı bilgiler gelmiş ancak pek fazla ayrıntı paylaşılmamıştı. Ancak cihazın Geekbench'te SM-G965U1 model numarasıyla yer alması, akıllardaki bazı soru işaretlerini giderdi.

Ortaya çıkan bazı detaylarla birlikte S9 Plus, tahminlere göre en güçlü Android yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 845 işlemci barındıracak.

Öte yandan Samsung Galaxy S9 Plus, 4 GB ve 6 GB şeklinde iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Aynı zamanda Cihazın Android Oreo 8.0 sürümüyle gelmesi bekleniyor. Galaxy S9 Plus, tek çekirdekli testlerde 2422, multi-çekirdekli testlerde ise 8351 puan aldı.

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus özellikleri

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Galaxy S9 Plus