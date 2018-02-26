Samsung Galaxy S9 ve S9+ için ön sipariş alınmaya başlandı. Cihazlar 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak. Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar için shop.samsung.com/tr adresinden ön siparişe sunulacak.

Samsung Galaxy S9'un Türkiye fiyatı (64 GB) 4.599 TL olarak açıklandı. 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Samsung Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacak.

Telefonların Enterprise Edition isimli sürümleri ise kurumlara özel özelliklerle donatılacak ve 16 Mart'ta satışa çıkacak.

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