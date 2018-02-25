Samsung'un yeni nesil amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+, Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce, bu akşam Türkiye saatiyle 20:00’de tanıtılacak. HaberTürk Teknoloji olarak canlı blog yayınımızla yeni akıllı telefonlara dair açıklanan tüm özellikleri anlık olarak Barcelona’dan sizlerle paylaşacağız.

GALAXY S9 VE S9+'IN FİYATI BELLİ OLDU!

Bugüne kadar yeni Galaxy nesline dair yüzlerce söylenti ve iddia ortaya atıldı. Zaman içerisinde bunlardan bazılarının gerçek dışı olduğu anlaşılırken, söz konusu özelliklerden bazılarının ise bu akşamki tanıtımda karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel.