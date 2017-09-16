TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmalarından olan Samsunspor - Altınordu karşılaşması bu akşam oynanacak. Peki Samsunspor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alpay Özalan yönetimindeki Samsunspor, evinde Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Altınordu'yu ağırlayacak. Saat 20:00'da başlayacak olan karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak ve yardımcılıklarını ise Murat Temel ile Vural Gül yapacak.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 20:00'den itibaren beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sını Samsunspor, 1'ini Altınordu kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

İki takım arasında oynanan son maçta Samsunspor deplasmanda 2-0 kazandı.

Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 2 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

Altınordu, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, 13 gol yedi.

Altınordu, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Samsunspor, evinde oynadığı son maçta Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Altınordu, deplasmanda oynadığı son maçta Balıkesirspor'a 2-1 kaybetti.

SON MAÇ KADROLARI

Samsunspor: Furkan Köse, Ufuk Budak, Hasan Hatipoğlu, Erkam Reşmen, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya, John Chibuike, Kenan Karışık, Georgios Samaras, Davy Claude Angan

Altınordu: Berke Özer, Yusuf Acer, Recep Yemişçi, Yusuf Yalçın Arslan, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Murat Uçar

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