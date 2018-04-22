Kader maçında kazanan olmadı...

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel

SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Ahmet Burak Solakel, Samed Hakan Kılıç (Dk. 79 Muhammet Beşir), Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin, Samaras (Dk. 69 Angan), Göksü Türkdoğan, Ayite (Dk. 60 Kenan Karışık)

DENİZLİSPOR: Zeki Ayvaz, Veli Acar, Cihan Özkaymak, Kappel, Burak Altıparmak (Dk. 37 Mehmet Akyüz), Taşkın İlter, Hasan Kılıç (Dk. 79 Taha Can Velioğlu), Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 72 Barış Örücü), Aissati

GOLLER: Dk. 2 Ahmet Cebe, Dk. 15 Ercan Yazıcı (Samsunspor), Dk. 43 ve 75 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Ercan Yazıcı, Dk. 45+4 Samaras, Dk. 59 Ayite, Dk. 85 Furkan Köse, Dk. 90+1 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 89 Zeki Ayvaz (Denizlispor)

Üç puanın 'altın' değerinde puan olduğu maça Samsunspor hızlı başladı ve maçın 2. dakikasında Ahmet Cebe'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti. Bu golden 13 dakika sonra bu kez de dakikalar 15'i gösterdiğinde Ercan Yazıyı sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

İlk devre tam bu skorla bitecekken 43. dakikada Mehmet Akyüz farkı 1'e indirdi ve Denizlispor'u umutlandıran taraf oldu. İlk yarıya taraflar da 2-1'lik skorla gitmiş oldu. İkinci yarıda ise Denizlispor sayısız gol fırsatından yararlanamadı derken 75. dakikada bir kez daha Mehmet Akyüz, sahneye çıktı ve Samsunsporlu taraftarların hayallerini yıkan golü atıp skoru da 2-2'ye getirdi.

Son dakikalarda Samsunspor tüm hatlarıyla Denizlispor kalesine yüklense dahi gole ulaşamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu puanla birlikte iki takım da haftayı 35 puanda kapattı ve 16. ile 17. sırada konumlandılar. 16. sırada haftayı kapatan Samsunspor ise kazanması gereken maçı kazanamayınca düşme hattından kurtulamadı