Samsunspor - Denizlispor maçından sonra olaylar çıktı!

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Takım kaptanı Ahmet Burak Solakel de maçta ceza sahası içinde topun rakip oyuncunun eline çarptığını ifade ederek, "Hakem Özgür Yankaya gözlerinin önünde pozisyon olmasına rağmen penaltıyı vermedi. Yine aynı şekilde Enes İslam İlkin'in ceza sahasında düşürülmesi de penaltıydı ama hakem görmedi. Bu şekilde bizi düşürmek için planlı hareket yapılmış. Biz emeğimizle ligde kalmak istiyoruz, kimsenin bizi tutmasını ve bizim lehimize karar vermesini beklemiyoruz. Hakemlerin sadece sahada tarafsız olmasını istiyoruz." diye konuştu.