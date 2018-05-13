Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrildi.

AA'nın aktardığına göre, kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kayıp olduğu belirtilen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi.

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