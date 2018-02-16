Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/ PYD üyesi 1 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahsız ve teçhizatsız yakalandı.



DHA'nın haberine göre; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 1 kişiyi fark eden jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu saptanan ve ismi açıklanmayan terörist, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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