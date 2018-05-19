Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Şanlıurfa'da ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 4. gün orucunu tutuyor. Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının 4. gün orucu Şanlıurfa'da saat kaçta açılacak? Şanlıurfa'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Şanlıurfa'da iftara kalan süre...

ŞANLIURFA'DA İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 19 MAYIS)

Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 4. gün orucunu tutan Şanlıurfalılar iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Şanlıurfa'da iftar vakti 19:36 olarak görülüyor.

İşte Şanlıurfa'da iftara kalan süre;

ŞANLIURFA SAHUR VAKTİ (20 MAYIS)

Ramazan ayının 4. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Mayıs Pazar günü Şanlıurfa'da sahur vakti (imsak) 03:28 olarak görülüyor. Şanlıurfa'da saat 03:28’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 5. gün orucuna niyet edilecek.

ŞANLIURFA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03 2 17.05.2018 Perşembe 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 3 18.05.2018 Cuma 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06 4 19.05.2018 Cumartesi 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07 5 20.05.2018 Pazar 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08 6 21.05.2018 Pazartesi 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09 7 22.05.2018 Salı 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13 10 25.05.2018 Cuma 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15 12 27.05.2018 Pazar 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16 13 28.05.2018 Pazartesi 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17 14 29.05.2018 Salı 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18 15 30.05.2018 Çarşamba 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19 16 31.05.2018 Perşembe 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20 17 01.06.2018 Cuma 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21 18 02.06.2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22 19 03.06.2018 Pazar 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23 20 04.06.2018 Pazartesi 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24 21 05.06.2018 Salı 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25 22 06.06.2018 Çarşamba 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25 23 07.06.2018 Perşembe 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26 24 08.06.2018 Cuma 03:13 04:58 12:30 16:20 19:50 21:27 25 09.06.2018 Cumartesi 03:13 04:58 12:30 16:20 19:51 21:28 26 10.06.2018 Pazar 03:12 04:57 12:30 16:21 19:51 21:28 27 11.06.2018 Pazartesi 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:29 28 12.06.2018 Salı 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 29 13.06.2018 Çarşamba 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 30 14.06.2018 Perşembe 03:12 04:57 12:31 16:21 19:53 21:31

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