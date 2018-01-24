Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 867. kez yapılacak. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bu hafta Şans Topu büyük ikramiyesinin 1 milyon liraya dayanması bekleniyor. İşte bu haftaki Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 OCAK 2018
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında bu akşam gerçekleşecek çekilişle belirlenecek. Şans Topu sonuçları belirlenir belirlenmez haberimizden takip edebilirsiniz.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|5 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|3 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
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ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişi öncesinde çekilişin yapılacağı saat merakla araştırılıyor.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri düzenli olarak her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin yapılması ve sonuçların duyurulması en geç 21:45'tir. Vatandaşlar 21:45 itibarıyla Şans Topu sonuçları ile beraber ikramiye bilgilerini de görüntüleyebilir.
Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapması yeterlidir.
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI: 09 - 10 - 16 - 29 - 34 + 06
Şans Topu'nda bu hafta 779 bin 112 bin 33 kuruşluk ikramiye 5+1 bilen çıkmadığı için devretti. 5 bilen 14 kişşi 5 bin 565 lira, 4+1 bile 189 kişi 412 lira, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 3+1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira, 2+1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira, 1+1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira ikramiye kazandı.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|779.112,33 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|14
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.565,15 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|189
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|412,50 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.812
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|36,95 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.027
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,50 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|85.260
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,30 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|65.965
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,50 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|225.395
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,10 TL
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