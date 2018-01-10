Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu hafta 865. kez gerçekleştirilecek. Geçen hafta 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü ve kişi başı 186 bin 919 lira kazandı. Şimdi Şans Topu kuponlarını oynayan vatandaşlar bu akşamki çekilişte büyük ikramiyenin hangi rakamlara vuracağını merak ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 10 OCAK 2018

Şans Topu 10 Ocak sonuçları bu akşam açıklanır açıklanmaz haberimizin içinde güncel haliyle bulabilirsiniz.

5+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 2+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 1+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu'nda 865. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Sonuçları heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" ve "Şans Topu sonuçları" aramasını yapıyor.

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ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 3 OCAK 2018

Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 186.919,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 15 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.984,70 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 201 Kişi Başına Düşen İkramiye 372,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.165 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.084 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,85 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 94.346 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 54.252 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,50 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 180.132 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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