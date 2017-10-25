Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 5+1 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyenin sahibini bulduğu Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Şans Topu'nun 584. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayına büyük ikramiye olan 713 bin 337 lira 32 kuruş haftaya devretti. İşte 25 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 25 EKİM 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nun 584. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Kazandıran numaraların 01, 02, 15, 19, 23 + 09 olarak belirlendiği Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti.

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 713.337,32 TL 5 bilen kişi sayısı : 11 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.485,15 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 403,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.324 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 41,00 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.369 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 73.825 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 52.502 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 179.777 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

ŞANS TOPU SONUÇLARINDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

18 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 02 - 15 - 16 - 25 + 12

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 853. hafta çekilişinde; 5+1 bilen 1 kişi 725 bin 16 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe Antalya-Kepez olarak belirlendi. Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 4 bin 264 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 170 kişi 427 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 646 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3+1 bilen 5 bin 689 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 795 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 809 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 126 kişi de 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 725.016,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 17 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.264,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 170 Kişi Başına Düşen İkramiye 427,10 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.646 Kişi Başına Düşen İkramiye 36,50 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.689 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.795 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 55.809 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,05 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 189.126 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,45 TL

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

şans topu

Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları sorgulama