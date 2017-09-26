Sarıyer'de asansörde sıkışan kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de tamirat için geldiği binada, asansör boşluğundaki kombiye bakacağı esnada asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan talihsiz adam feci şekilde can verdi.
İHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Yeni Mahalle Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada yaşayanlar bozulan kombi için sabah saatlerinde tamirci çağırdı. Bir süre sonra tesisat çantasıyla binaya gelen Rifai Yaşın (40), birinci kata çıktı. Mutfağa giren Yaşın, asansör boşluğundaki kombiye ulaşmak için pencereyi açtı. O esnada ev sakinlerinden biri giriş katından asansörü çağırdı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan talihsiz adam, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Bir kısmı boşluğun altında diğer kısmı da içeride kalan adamı ev sakinleri fark etti.
2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARTILDI
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Sarıyer İtfaiye Amirliği ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, sıkışan adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat çalışma yapan itfaiye ekipleri, adamı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
TESİSAT ÇANTASINI ARKADAŞLARI ARACA TESLİM ALDI
Olayın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, görgü şahitlerinin ifadelerini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın tesisat çantası ve sırt çantası ise iş arkadaşlarına tarafından araca koyuldu.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
- sarıyer
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