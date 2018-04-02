İş-Yaşam

Sayıları her geçen gün artıyor

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) etkin performansıyla yurt içinde ve dışında yoğun talep görüyor. Şirket, kullanımdaki sistemlerinin sayısını her geçen gün artırırken, müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni SARP'larla ürün çeşitliliğini sağlamaya hazırlanıyor

  • 1 Savunmaya yeni SARP'lar geliyor
    1 | 146

    ASELSAN, UKSS alanında dünyadaki lider firmalar arasında yer alıyor. Kara ve deniz platformlarına entegre edilen silah sistemleri, zorlu çevre koşulları ve çatışma ortamlarında 16 ülkede kullanılıyor. UKSS'ler, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Savunmaya yeni SARP'lar geliyor
    2 | 146

    UKSS ürün ailesi, hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip bulunuyor. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı, silahı etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor. SARP, ASELSAN'ın tank, taktik zırhlı kara aracı ve sabit tesislerin korunması amacıyla geliştirdiği ürün grubunu oluşturuyor.

  • 3 Savunmaya yeni SARP'lar geliyor
    3 | 146

    ASELSAN, SARP'tan bugüne kadar yaklaşık bin 350 adet üretti. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda birçok konfigürasyonu geliştirilen SARP'ların yaklaşık bini yurt içinde kullanılıyor, kalanı ise yurt dışına ihraç edildi. SARP UKSS'ye küçük-orta kalibreli makineli tüfekler ve 40 milimetre otomatik bomba atarlar takılabiliyor.

  • 4 Savunmaya yeni SARP'lar geliyor
    4 | 146

    Hassas keşif yeteneğini etkin atış gücüyle birleştiren SARP sistemi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırıyor ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. SARP sistemi, stabilizasyon, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle hareket halindeyken sabit ve hareketli hedeflere atış yapabiliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Savunmaya yeni SARP'lar geliyor
    5 | 146

    SARP'ın, Rus menşeli 12,7 milimetre NSV makineli tüfek takılabilen SARP-NSV, eş eksenli olarak 2 silahın aynı anda takılabildiği SARP-DUAL, lazer güdümlü antitank füzesi ve lazer güdümleyici eklenmiş SARP-AntiTank gibi versiyonları bulunuyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 78
  • Misafir 28 Mart 2018 Çarşamba 12:40
    Helal olsun.....bu başarıları gördükçe gururlanmayanın kanında bozukluk vardır.
  • Misafir 28 Mart 2018 Çarşamba 08:02
    helal Olsun terorle mucadelede yol katedebildiysek bu gibi kuruluslarimiz oldugu icindir.insallah sayilari artar.
  • Misafir 27 Mart 2018 Salı 16:28
    İletişim ,en büyük silahtır ! Malzeme belki yerli üretim değiş ama yerli üretim için o malzemenin nasıl çalıştıgını anlamanın tek yolu ,onu kullanmak. 2030 lar daha güçlü bir ülke olacağız,inş .
Tüm yorumları göster(78)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.