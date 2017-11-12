Sayısal Loto sonuçları 11 Kasım 2017 Milli Piyango

Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2 hafadır devreden büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. Sayısal Loto'nun 1096. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruş sahibini buldu. İşte 11 Kasım 2017 Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 KASIM 2017

11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen 1096. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibin oldu. Kazandıran numaralar 12, 14, 20, 26, 40, 48 olarak belirlenirken büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Isparta-Merkez'den satın aldığı bildirildi.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.882.341,35 TL 5 bilen kişi sayısı : 178 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.202,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.684 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 179.322 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95 TL

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 178 kişi 5 bin 202 lira 15'er kuruş, 4 bilen 9 bin 684 kişi 72 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 179 bin 322 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI



4 Kasım 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 14 - 21 - 32 - 37 - 47 - 49

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 683 bin 377 lira 74 kuruş devretti. Çekilişte 5 bilen 234 kişi 3 bin 502 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 861 kişi 62 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 165 bin 449 kişi de 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.683.377,74 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 234 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.502,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 9.861 Kişi Başına Düşen İkramiye 62,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 165.449 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,50 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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