Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak olan çekilişle birlikte belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan 1120. hafta Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda yapılacak. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişi ve detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Her hafta Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları da büyük heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak her Cumartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulmaktadır.

Vatandaşlar saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişleri canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısında yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 21 Nisan 2018 tarihli 1119. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli 1 milyon 825 bin 152 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden kuponunu yatırdığı tespit edilmişti.

21 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 05 - 06 - 18 - 41 - 43 - 49

Ayrıca çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi de 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.825.152,70 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 123 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.248,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.567 Kişi Başına Düşen İkramiye 88,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 136.327 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,95 TL

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