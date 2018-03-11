Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. 1113. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devretti ve talihlisini bulamadı. İşte 10 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

10 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 15 - 20 - 26 - 28 - 35

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 3. devir gerçekleşti ve önümüzdeki haftaya 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş ikramiye devretti.

Öte yandan Sayısal Loto'da 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.954.602,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 164 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.471,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 9.475 Kişi Başına Düşen İkramiye 71,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 170.302 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,15 TL

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 3 Mart 2018 tarihli 1112. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 2. kez devretmiş ve 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş ikramiye devretmişti.

3 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 10 - 21 - 25 - 38 - 41 - 46

Öte yandan çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 155 bin 617 kişi de 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.824.377,41 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 148 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.675,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.323 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 155.617 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,45 TL

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