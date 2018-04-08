Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1117. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1117 haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 397 bin 879 lira 67 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 155 kişi 6.103,25 TL , 4 bilen 8.564 kişi 83,70 TL, 3 bilen 160.169 kişi 12,50 TL ikramiye alacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 7 Nisan 2018

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6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 155

4 bilen kişi sayısı : 8.564

3 bilen kişi sayısı : 160.169



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.397.879,67 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.103,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,50 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti



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